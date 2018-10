Ligue1, "manita" del Psg all'Amiens: 10 vittorie consecutive

Procede senza sosta il cammino del Paris Saint-Germain che, nell'attesa di ospitare il Napoli in Champions League, colleziona la decima vittoria in altrettante partite della Ligue 1. La squadra guidata dal tedesco Thomas Tuchel oggi ne ha rifilati 5 sul terreno del Parco dei Principi al malcapitato Amiens, salendo a 30 punti in classifica. Il Lilla, secondo e con una partita in meno, di punti ne ha solo 19. Alla 'manità odierna contro l'Amiens hanno contribuito i gol di Marquinhos al 12' e Rabiot al 42' del primo tempo. Nella ripresa tris di Draxler al 35', poi il solito Mbappé e Diaby hanno completato la cinquina. Il Napoli è avvisato. © RIPRODUZIONE RISERVATA