Il Real passa a Granada: titolo a un passo

Il Real vince 2-1 a Granada. Ritorna a +4 dal Barcellona a due giornate dal termine, e con Villarreal e Leganes da affrontare ha più di mezza Liga in tasca. L'ha chiusa nei primi 16'la squadra di Zidane con le reti di Mendy e Benzema che hanno messo la partita in discesa per i Blancos. Abili, poi, a contenere il ritorno del Granada, che nonostante una classifica tranquilla ha cercato in tutti i modi di riaprire il campionato. Ma il gol di Machis al 50' non è bastato alla squadra di Martinez, che però ha collezionato diverse occasioni da gol, di cui una clamorosa al minuto 84' con la conclusione a colpo sicuro di Antonin che ha trovato Sergio Ramos, ancora decisivo, a salvare tutto sulla linea. Una vittoria sofferta negli ultimi minuti per il Real che conquista tre punti che possono rivelarsi decisivi. E giovedì, in casa contro il "sottomarino giallo", gli uomini di Zidane possono già festeggiare. Basta una vittoria. L'ennesima dal ritorno in campo: i Blancos le hanno vinte tutte nel post lockdown e non vogliono, nel momento clou, cambiare questo trend.