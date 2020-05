Spagna, le partite della Liga non si potranno giocare prima delle 19,30

La competizione calcistica in Spagna ritornerà dall'11 giugno e lo farà nel rispetto del programma di protezione della salute richiesto dalla Federazione calcistica spagnola. Si giocherà tutti i giorni della settimana, ma mai prima delle 19:30. Una partita nella suddetta fascia oraria potrebbe essere anticipata se cinque giorni prima viene mostrato che la temperatura sarà inferiore a 30 gradi. Ammesso un ricorso della RFEF per creare la «striscia di protezione dal 20 maggio al 15 settembre» al fine di per proteggere tutti i calciatori a causa del forte calore che di solito si verifica durante quel periodo.

