Liga, il Real riparte battendo 3-0 in trasferta il Getafe

Il Real Madrid soffre ma vince e mette pressione al Barcellona, scavalcandolo nella classifica della Liga. I 'blancos' per il momento guidano con 40 punti, contro i 39 dei blaugrana, che stasera alle 21 saranno di scena sul campo dell'Espanyol nel derby della capitale catalana valido per la 19/a giornata. La squadra di Zinedine Zidane oggi si è imposta sul terreno del Coliseum Alfonso Perez di Getafe contro la locale squadra allenata da Pepe Bodalas, sconfitta per 3-0. Il Real ha aperto le marcature grazie a un autogol di Soria al 34', ha raddoppiato con Varane all'8' del secondo tempo e ha chiuso i conti Modric nel finale al culmine di un contropiede.





