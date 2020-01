Liga, il Real riparte battendo 3-0 in trasferta il Getafe, soffre l'Atletico

Il Real Madrid soffre ma vince e mette pressione al Barcellona, scavalcandolo nella classifica della Liga. I 'blancos' per il momento guidano con 40 punti, contro i 39 dei blaugrana, che stasera alle 21 saranno di scena sul campo dell'Espanyol nel derby della capitale catalana valido per la 19/a giornata. La squadra di Zinedine Zidane oggi si è imposta sul terreno del Coliseum Alfonso Perez di Getafe contro la locale squadra allenata da Pepe Bodalas, sconfitta per 3-0. Il Real ha aperto le marcature grazie a un autogol di Soria al 34', ha raddoppiato con Varane all'8' del secondo tempo e ha chiuso i conti Modric nel finale al culmine di un contropiede.



L'Atletico soffre fino all'ultimo minuto, ma riesce ugualmente a piegare il Levante con il punteggio di 2-1 nella 19/a giornata della Liga. Sul terreno del Wanda Metropolitano accade tutto nel primo tempo e nel giro di soli 5': apre le marcature Correa al 13', pareggia per i valenciani Marti al 16', decide Felipe al 18', su passaggio di Lodi. Nel finale il portiere sloveno Oblak salva il successo con un intervento decisivo. Con questa vittoria, che precede la trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa di Spagna, i 'colchoneros' si portano a 35 punti e raggiungono al Siviglia al terzo posto. Il Barcellona, che giocherà stasera alle 21 il derby cittadino in 'trasfertà contro l'Espanyol, dista 4 punti, il Real Madrid - oggi vittorioso - è a 5.

Ultimo aggiornamento: 20:39

