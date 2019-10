Una goleada per allontanare la crisi e scacciare le polemiche delle ultime settimane per il Real Madrid che al 'Bernabeù seppellisce sotto cinque reti il Leganés. Ora in classifica è a -1 dalla capolista Barcellona. I gol portano la firma di Rodrygo, Kroos, Sergio Ramos, Benzema e Jovic.





