Real, vittoria con il brivido contro il Valladolid. Frena l'Atletico

Il Real Madrid soffre, ma ritrova il successo nella Liga, dove non vinceva addirittura dal 22 settembre scorso (1-0 in casa all'Espanyol). I blancos hanno piegato il Valladolid del patron Ronaldo per 2-0, ma hanno rischiato grosso nel Santiago Bernabeu, perché gli ospiti sullo 0-0 hanno centrato per due volte la traversa a Courtois battuto. La squadra del traghettatore Santiago Solari ha dovuto aspettare 83' prima di esultare, e lo ha fatto su autogol di Olivas, su cross dalla sinistra del gioiellino Vinicius Junior. Il raddoppio è arrivato all'88' su rigore (con cucchiaio) di Sergio Ramos, dopo un netto fallo su Benzema in area. All'ora di pranzo l'altra squadra di Madrid, l'Atletico, aveva pareggiato 1-1 sul campo del Leganes: al vantaggio di Griezmann dopo 24' del secondo tempo, ha replicato Carrillo al 37'. In classifica l'Atletico Madrid affianca adesso l'Alaves al secondo posto, con 20 punti, a -1 dal Barcellona che questa sera alle 20.45 giocherà alla periferia di Madrid, contro il Rayo Vallecano. L'Alaves scenderà in campo domani nel derby basco contro l'Eibar in trasferta alle 12.

© RIPRODUZIONE RISERVATA