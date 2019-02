Liga, Real Madrid sconfitto a sorpresa in rimonta dal Girona al Bernabeu

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rimonta riuscita in Champions League in casa dell'Ajax è l'arma che in Liga si ritorce contro il Real Madrid, sconfitto 2-1 al Santiago Bernabeu dal Girona dopo essere andato in vantaggio nel primo tempo. Comincia così con una sorpresa il programma domenicale della 24/a giornata del campionato spagnolo con i madridisti che perdono il secondo posto in favore dell'Atletico facendosi battere da una squadra che veniva da quattro sconfitte di fila in Liga e che avevano strapazzato di recente nella doppia sfida di Coppa del Re. La squadra di Solari aveva segnato il primo gol al 25' con Casemiro ma nella ripresa gli ospiti hanno prima pareggiato con Stuaani su rigore e poi ribaltato la situazione grazie ad una rete di Portu al 30'. Il Real non è riuscito a recuperare lo svantaggio e nel finale si è anche trovato in dieci per l'espulsione di Sergio Ramos per doppia ammonizione. In classifica, il Barcellona è leader con 54 punti, davanti ai 'colchoneros' con 47 e al Real con 45.