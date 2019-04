Liga, Real Madrid sconfitto dal Valencia, il secondo posto si allontana

Il Real Madrid è stato sconfitto a Valencia per 2-1 nel posticipo della 30/a giornata della Liga. La squadra di Zinedine Zidane è andata sotto dopo 35', per effetto del gol di Guedes, al 38' della ripresa ha subito il raddoppio di Garay, su passaggio di Dani Parejo, quindi è riuscita a realizzare il gol della bandiera con Benzema al 49'. I 'Blancos' restano al terzo posto, con 57 punti, ma adesso sono a -5' dai 'cuginì dell'Atletico Madrid. Per il Real è la nona sconfitta in campionato.





