Liga, Benzema con una doppietta risolleva il Real Madrid

Pur soffrendo, il Real Madrid si risolleva e, nella 31/a giornata della Liga, supera in casa per 2-1 l'Eibar. I baschi erano tuttavia passati in vantaggio al 39' con Cardona, su assist di Escalante, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 1-0. Nella ripresa ci ha pensato Karim Benzema a ribaltare la situazione, andando a segno nella porta di Dmitrovic al 14', su suggerimento di Asensio, e al 36', su assist di Tony Kroos. Il Real Madrid, che è sempre terzo in classifica, in virtù di questo successo, sale a 60 punti e va a -2 dall'Atletico Madrid, stasera impegnato al Camp Nou contro il Barcellona nel big-match per il titolo.





