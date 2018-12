​Liga, il Real Madrid stende l'Huesca: basta un gol di Bale

Basta un gol del gallese Gareth Bale, dopo soli 8' di gioco, al Real Madrid per imporsi sul terreno dello stadio El Alcoraz, contro l'Huesca. Con Asensio e Isco inizialmente in panchina, i 'blancos' hanno conquistato 3 punti di vitale importanza per il prosieguo della stagione: proprio Isco nella ripresa è stato inserito al posto del neo Pallone d'Oro Modric, mentre Asensio ha sostituito l'autore del gol, Bale. La squadra di Santiago Solari sale al quarto posto in classifica, con 25 punti dopo 15 partite della Liga, alle spalle del Barcellona (31), Siviglia e Atletico Madrid (28).

