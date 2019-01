Semedo e Messi regalano la vittoria al Barcellona che vince 2-0 a Girona e torna a +5 sull'Atletico Madrid (che ha vinto col medesimo punteggio ieri contro il Getafe). Dopo 21 giornate di Liga, in classifica i blaugrana salgono a 49 punti, contro i 44 dei colchoneros e i 36 di Siviglia e Real (in campo stasera in casa dell'Espanyol).

