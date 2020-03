Liga, Getafe fa pari con il Celta: salta il sorpasso sul Siviglia

Anche la Liga sta cercando di mantenere la normalità. Il torneo spagnolo va avanti, il Getafe fallisce il sorpasso nei confronti del Siviglia, che oggi ha pareggiato 2-2 sul sempre difficile campo dell'Atletico Madrid, facendosi bloccare in casa dal Celta Vigo. Sul terreno del Coliseum Alfonso Perez finisce 0-0, con i padroni di casa che hanno molto da recriminare, ma restano a bocca asciutta. Nella classifica della Liga, guidata dal Barcellona - che ha però una partita in più del Real Madrid, in campo domani a Siviglia contro il Betis - il Getafe è sempre quarto, ma adesso con 46 punti, mentre il Siviglia è terzo con un punto in più (47). Giovedì prossimo il Getafe sarà ospite dell'Inter nell'andata degli ottavi di finale dell'Europa League.





Il Barcellona soffre oltre il dovuto ma, alla fine, riesce a piegare la Real Sociedad, imponendosi al Camp Nou di misura per 1-0 in una partita della 27/a giornata della Liga. I blaugrana di Quique Setien, che erano chiamati a riscattare la sconfitta nel Clasico di domenica scorsa, hanno piegato la squadra di San Sebastian grazie a un calcio di rigore concesso dall'arbitro Juan Martinez Munuera con l'ausilio della Var, per un fallo di mani nell'area basca: dal dischetto Messi non ha lasciato scampo al portiere Remiro, che pure aveva intuito la traiettoria. Con questa vittoria, che farà molto discutere per il rigore concesso a 10' dal 90', il Barcellona si è riportato da solo al comando della classifica, con 2 punti di vantaggio sul Real Madrid, che sarà di scena domenca nello stadio Benito Villamarin di Siviglia contro il Betis.

Ultimo aggiornamento: 23:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA