Liga, frena il Barça: pari in rimonta a Valencia. Adesso in testa c'è il Siviglia

Il Barcellona non va oltre l'1-1 in casa del Valencia e perde il primato in classifica. I blaugrana sono ora secondi con 15 punti mentre al comando della Liga c'è il Siviglia, con 16 punti. Valencia subito in vantaggio, dopo appena due minuti grazie alla rete di Garay. Il pari del Barcellona porta la firma di Leo Messi e arriva al 23'. La formazione di Valverde non riesce ad andare oltre il pari. I blaugrana hanno reclamato due rigori (uno per tempo). ( © RIPRODUZIONE RISERVATA