Liga, per il "clasico" Barcellona e Real Madrid insieme allo stadio

Il Barcellona sta studiando provvedimenti per evitare intralci, o comunque problemi di ordine pubblico, in vista dell'arrivo della squadra del Real Madrid al Camp Nou mercoledì, in occasione del 'Clasicò della Liga. Secondo il Mundo Deportivo, le due squadre - che alloggeranno nello stadio albergo - raggiungeranno, con i rispettivi pullman, lo stadio contemporaneamente. L'iniziativa potrebbe anche facilitare l'allestimento del dispositivo di sicurezza ed evitare problemi di ordine pubblico. Il 'Clasicò a fine ottobre venne rinviato per via dei disordini nella capitale della Catalogna, dopo le pesanti condanne inflitte ai vari leader del separatismo.





