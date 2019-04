Liga, l'Atletico batte il Valencia e rinvia la festa del Barcellona

L'Atletico Madrid batte il Valencia 3-2 in casa in un anticipo della 34/a giornata della Liga e così rimanda di almeno tre giorni la festa del Barcellona, ormai ad un passo dalla conquista del titolo nel massimo campionato spagnolo (sarebbe l'ottavo negli ultimi 11 anni). A dare la vittoria alla squadra allenata da Simeone i gol di Morata (9' pt), Griezmann (4' st) e Correa (36' st), inframmezzati dai momentanei pareggi di Gameiro (36' pt) e Parejo (22' st). A Messi e compagni (ora a +9 punti dall'Atletico) basterà vincere sabato prossimo in casa con il Levante, terzultimo in classifica, per assicurarsi la conquista matematica della Liga. Ultimo aggiornamento: 21:52





© RIPRODUZIONE RISERVATA