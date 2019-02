Basta una rete di Antoine Griezmann a un quarto d'ora dal termine all'Atletico di Madrid - prossimo avversario mercoledì della Juventus negli ottavi di Champions – per battere fuori casa il Rayo Vallecano e tornare, almeno temporaneamente, al secondo posto in classifica, alle spalle del Barcellona, impegnato stasera in casa contro il Valladolid, guidano con 51 punti, davanti ai “colchoneros” con 47 e al Real con 45, impegnato domani in casa contro il Girona.





