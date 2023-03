"Trigoria, la tana dei lupi", un libro di aneddoti, storie e personaggi della Roma e della sua casa

Un centro sportivo visto da fuori potrebbe sembrare un posto come tanti, non vale per quelli legati alle società di calcio. La testimonianza arriva da queste quasi 200 pagine ("Trigoria, la tana dei lupi", prefazione di Francesco Totti) in cui Paolo Assogna, inviato SkySport, racconta più di 40 anni di storia e storie, aneddoti e personaggi passati per il Fulvio Bernardini, la "casa" della Roma

Storie di presidenti, dalle attenzioni di Dino Viola capace d scegliere gli alberi uno per uno rimandandoli indietro se di misura diversa uno dall’altro, al pragmatismo di Franco Sensi e il suo attaccamento alla gente giallorossa.

Storie di allenatori, dalle scaramanzie di Liedholm, alla svolta Capello, che portò alla Roma il suo terzo scudetto del club.

Storie di Francesco Totti e Daniele De Rossi, entrati a Trigoria da bambini e usciti uomini maturi e le storie di personaggi di varia umanità che hanno animato quest’area così fortemente simbolica per i tifosi della Roma

Ne vien fuori un racconto piacevole con qualche picco di tensione nei momenti di contestazioni anche molto forti e il rapporto differente tra cronisti e protagonisti prima che il calcio moderno amplificasse le distanze in maniera definitiva.