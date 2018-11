Libertadores, i biglietti di River-Boca al Bernabeu costaranno da 80 a 300 euro

Riuscire ad avere i biglietti per la partita del Bernabéu tra River Plate e Boca Juniors, per la finale di ritorno di Coppa Libertadores, è diventato un tema chiave per i tifosi di entrambe le squadre e del calcio in generale. L'esatta distribuzione degli 81.000 tagliandi che saranno disponibili è ancora da definire e dipenderà da un incontro tra Conmebol, Federazione spagnola e Real Madrid, proprietario dello stadio. Quello che sembra certo è che 21.000 biglietti saranno dati ai club e i restanti 60.000, in vendita libera. Boca e River avranno diritto alla loro quota, che sarà proporzionale. Inoltre, i tifosi del River che avevano già il loro biglietto per il Monumental e si recheranno a Madrid manterranno il biglietto per la gara come se fosse giocata a Buenos Aires. Si sta delineando il processo generale di vendita dei biglietti, che dovrà essere il più accessibile possibile per i tifosi spagnoli, del Boca e del River. In linea di principio i tagliandi saranno venduti attraverso i soliti canali e avranno un costo che andrà dagli 80 euro, il più economico, ai 300 euro il più costoso. La Conmebol dovrà annunciare la forma di vendita e il prezzo nelle prossime ore, processo che sarà gestito da IMG, la società che è riuscita a portare la finale River-Boca allo stadio Santiago Bernabéu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA