Libertadores, finali Boca-River aperte a tifosi ospiti dopo 15 anni

Le due finali di Coppa Libertadores, ovvero il doppio 'SuperClasicò tra Boca Juniors e River Plate saranno aperte anche ai tifosi ospiti. Lo ha stabilito, e annunciato, il presidente dell'Argentina, Mauricio Macri (ex presidente del Boca), secondo il quale «per questo doppio evento abbiamo deciso di fare qualcosa di eccezionale, e non potevamo non provarci». La decisione è stata presa al termine di una riunione a cui hanno partecipato anche la ministro della Sicurezza, Patricia Bullrich, e le principali autorità cittadine di Buenos Aires. «Servirà una quantità fuori dal normale di agenti che vigilino sull'ordine pubblico - ha detto ancora Macri -. In quei due giorni non potranno concentrarsi su altri settori, ma si tratta di un evento eccezionale, che non si ripeterà più». Per far capire che la presenza dei tifosi rivali è un evento assolutamente fuori dal normale per il superderby di Buenos Aires basta un dato: l'ultima volta che alla Bombonera, casa del Boca, sono entrati supporter del River è stata nel maggio del 2013, mentre al Monumental, lo stadio dei biancorossi, gli hinchas gialloblù sono stati ammessi per l'ultima volta nel marzo del 2014. Ora, per le finali del 10 novembre alla Bombonera e del 24 al Monumental (e il fatto che si giochi di sabato sta provocando altre polemiche) dovrebbero essere messi a disposizione delle tifoserie 'in trasfertà quattromila tagliandi. Intanto si moltiplicano gli appelli alla pace per fare in modo che la doppia finale cittadina che vale il titolo continentale sia una festa di sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA