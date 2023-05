Diretta Leverkusen-Roma dalle 21, formazioni ufficiali: Dybala out, Mourinho con Belotti-Abraham davanti

La partita dell'anno, quella che può decidere le sorti dell'intera stagione. La Roma affronta il Bayer Leverkusen per la gara di ritorno della semifinale di Europa League, lo fa con un piccolo vantaggio: la rete di Bove della settimana scorsa all'Olimpico. Un tesoro da difendere, anche se sarà sicuramente difficile. I giallorossi arrivano a questo match forti del recupero di Smalling, Dybala ed El Shaarawy: nessuno di loro però scenderà in campo dal primo minuto. Mourinho ha le pedine da mandare da utilizzare, in caso di necessità, a partita in corso.

Bayer Leverkusen-Roma, le formazioni ufficiali

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Demirbay, Palacios, Bakker; Diaby, Wirtz; Azmoun.

All.: Xabi Alonso

ROMA (3-4-2-1): Rui Patrício; Mancini, Cristante, Ibañez; Celik, Bove, Matić, Spinazzola; Pellegrini; Belotti, Abraham. All.: Mourinho

Dove vedere Bayer Leverkusen-Roma in diretta tv e in streaming

Bayer Leverkusen-Roma è in programma giovedì 18 maggio alle 21:00 e si giocherà alla BayArena di Leverkusen, in Germania. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport (canale 253) ed in chiaro su Rai 1. In diretta streaming si potrà seguire tramite l’applicazione Sky Go e su NOW. Streaming gratuito anche su RaiPlay. Infine anche su Dazn potrà essere visto il match di questa sera.