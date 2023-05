Leverkusen-Roma, Dybala e Smalling si allenano a parte: domani giornata decisiva

Paulo Dybala e Chris Smalling ancora a riposo per recuperare al meglio in vista della semifinale. Entrambi questa mattina a Trigoria hanno svolto un allenamento personalizzato, anche perché il resto della squadra che ha giocato ieri con il Bologna ha fatto una seduta defaticante. Insomma, le vere indicazioni cominceranno ad esserci da domani quando Mourinho potrà davvero a preparare la semifinale di ritorno con il Bayer Leverkusen.

Leverkusen-Roma, i dubbi di Mourinho

Restano entrambi in dubbio per la Germania, il tecnico si è detto pessimista ma potrebbe essere anche una strategia comunicativa per tenere nascosta la formazione.

I fatti dicono che né Smalling né Dybala sono partiti per Bologna, ma dovrebbero essere sulla via del recupero (ieri hanno postato un selfie sorridente durante le terapie). Mourinho dovrebbe convocarli per la partita con il Leverkusen e magari sfruttarne solo uno dei due considerando anche il recupero a centrocampo di Wijnaldum.

Il rinnovo di Smalling

Nei giorni scorsi, inoltre, era in Italia anche l’agente del difensore inglese per limare gli ultimi dettagli sul rinnovo contrattuale. Al momento dalla Roma vogliono aspettare ad annunciarlo, anche se tutte le tessere del mosaico sono in ordine. La concentrazione è tutta sull’Europa League, poi ci sarà il tempo per pubblicizzare la permanenza di uno dei migliori difensori della Serie A. Il contratto sarà un biennale a circa 3,5 milioni a stagione, uno sforzo non indifferente per il club che è stretto dalla morsa del Fair play finanziario a seguito del “settlement agreement” firmato a settembre.