Lunedì 15 Maggio 2023, 08:32 - Ultimo aggiornamento: 08:50

Il sorriso di Paulo Dybala lascia ben sperare, anche se si contrappone alle dichiarazioni di Mourinho: «È in grande dubbio per il Leverkusen». In verità l'argentino era di buon umore anche alla vigilia della gara d'andata e poi non è potuto partire titolare (ha giocato solo 13 minuti) a causa del dolore alla caviglia sinistra che non lo lascia in pace dalla partita con l'Atalanta. Nel selfie pubblicato ieri da El Shaarawy si vedono loro due assieme a Llorente e Smalling a Trigoria per svolgere le terapie. Allegata alla foto la didascalia: «Work in progress». Lavori in corso che stanno andando avanti con energia e dinamismo, l'obiettivo è riavere Paulo e Chris titolari giovedì in Germania. Tutto dipenderà dalla settimana entrante in cui dovranno aggregarsi nuovamente al gruppo se vorranno avere qualche chance. La lesione muscolare accusata dall'inglese contro il Feyenoord deve essere curata totalmente per non rischiare una ricaduta. José è in attesa di una risposta dal difensore che, qualora non dovesse sentire più dolore forzando, potrebbe tornare ad allenarsi in settimana.

Per quanto riguarda Dybala il problema è sempre lo stesso: tutto dipende dalle sue sensazioni. Il primo a comprendere i propri limiti è l'argentino stesso che sa quando può spingersi oltre e tentare il recupero in extremis. Mourinho vorrebbe riaverlo giovedì, ma non vuole che manchi in un'ipotetica finale, dunque, nei prossimi giorni studierà con lui la strategia migliore adottare considerando anche il recupero di Wijnaldum. Gini ha giocato 54 minuti (ne avrebbe fatti 60-65 se non si fosse infortunato Celik) e ha totalmente recuperato. Giovedì potrà posizionarsi sia sulla trequarti accanto a Matic, sia a centrocampo qualora Cristante sarà costretto a scalare in difesa. In entrambi i casi dovrebbe farne le spese Bove. Sulla trequarti confermato Pellegrini, mentre in attacco ci sarà Abraham. L'inglese ha fatto tremare Mourinho dopo un allungo per intercettare una verticalizzazione toccandosi ripetutamente l'inguine, ma non sono stati segnalati infortuni. Poi, c'è lo stop di Celik, per un dolore all'adduttore della coscia sinistra, ha chiesto il cambio al minuto 54 della partita col Bologna (ci sono stati dei tafferugli tra tifosi prima del fischio d'inizio). Potrebbe trattarsi solo di un indurimento e non di una lesione, nelle prossime ore il responso. Sulla corsia di destra è in vantaggio Zalewski, mentre a sinistra ci sarà Spinazzola. In porta tornerà Rui Patricio che rifiatato un turno dando l'opportunità a Svilar di esordire in Serie A: «Negli ultimi 10 mesi sono migliorato mentalmente. La testa è a giovedì, abbiamo un gol di vantaggio ma non significa nulla». Non sta nella pelle, Missori, dopo l'esordio da titolare. «È il giorno più bello della mia vita. Lo dedico alla mia famiglia, a mio nonno. È un privilegio poter allenarsi con i campioni della Roma».

PAREGGIO BAYER

La strategia del turnover massiccio è stata seguita in parte anche da Xabi Alonso che ha pareggiato in trasferta contro lo Stoccarda (1-1). Quattro cambi rispetto agli undici che sono partiti all'Olimpico: Andrich e Kossounou per infortunio, oltre a Hlozek e Wirtz. Al loro posto hanno giocato Azmoun, Adli, Demirbay e Bakker. Al momento il Bayer Leverkusen è al settimo posto in Bundesliga a quota 49 punti, fuori da qualsiasi competizione europea. L'obiettivo è ribaltare il risultato di 1-0 dell'Olimpico per accedere la finale e provare il colpo Champions.