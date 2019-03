Milan, Leonardo: «Orsato ha condizionato la partita negandoci due rigori»

Leonardo, a fine partita, attacca Orsato. L'arbitro di Schio finisce nel mirino per non aver concesso 2 rigori al Milan, soprattutto quello nel finale del match. «Piatek viene prima sbilanciato e poi tirato giù, senza toccare la palla, non credo nemmeno serva discuterlo un rigore così». Il dirigente rossonero, ai microfoni di Dazn, recrimina per il mancato calcio di rigore nel finale della sfida con la Sampdoria. «La Var esiste e l'arbitro è andato a vedere ma questo errore condiziona una partita - ha aggiunto - Anche il fallo di mano del primo tempo su controllo di Bakayoko in area della Samp è abbastanza chiaro, è braccio pieno e mi sembra abbastanza chiaro».





