L'agenda del Milan è piena di appuntamenti. Tutti determinanti. L'adsi divide tra l'attesa rivoluzione tecnica e quella dirigenziale, senza ovviamente trascurare le priorità di calciomercato. Con o senza(a giorni è attesa la risposta definitiva del tecnico tedesco), il club rossonero ha deciso di puntare su giocatori giovani ma già affermati. Nei piani del club, il nuovo Milan deve ripartire quindi dalla certezza Romagnoli, elemento imprescindibile della difesa e capitano in scadenza nel 2022. Per lui i meneghini hanno deciso di fare un'eccezione. Hanno deciso di provare ad avvicinarsi alle richieste del suo agente,, che per firmare il nuovo accordo chiede circa 4,5 milioni di euro a stagione. Il procuratore italo-olandese cura anche gli interessi di. Quindi, le decisioni del manager influiranno molto su piani del club e sulla costruzione del Milan 2020-21.In occasione dei prossimi colloqui, Raiola aggiornerà l'ad Gazidis anche sulle offerte arrivate dalla Lazio e dall'estero per Romagnoli. Il centrale classe '95 ha molto mercato e da tempo piace in Premier, al Barcellona e al Psg. Quest'ultimo, in particolare, avrebbe intensificato i contatti con il procuratore che vanta un ottimo rapporto con la società di Al-Khelaifi. L'asse Milano-Parigi resta così molto caldo. E non solo per Gigio e Romagnoli. I transalpini hanno puntato anche, altri due calciatori considerati dei punti fermi della nuova formazione rossonera. Offerte monstre permettendo, ovviamente.