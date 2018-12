Leiva recuperato, anche Luis Alberto è pronto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leiva recupera. Pronto e carico per la Sampdoria. Il brasiliano ha smaltito l’infortunio muscolare nel migliore dei modi e sabato sarà regolarmente al suo posto accanto a Parolo e Milinkovic. Il ritorno del brasiliano (nella foto ROSI) è fondamentale perché, nonostante le buone e confortanti prestazioni di Badelj, lì in mezzo l’assenza dell’ex calciatore del Liverpool si è sentita parecchio. Per la prima volta dopo parecchi giorni, il regista ieri è tornato a lavorare col gruppo, sia nella parte tattica dell’allenamento che nella partitella. Ieri è tornato anche Luis Alberto, che non avverte più alcun fastidio. Lo spagnolo è quindi abile e arruolato per la sfida con la Samp. Da segnalare la “verve” con la quale il giocatore ha effettuato la doppia seduta, uno dei più in palla sia dal punto di vista tecnico che fisico.Inzaghi dovrebbe ripartire dalla difesa a tre, ma non si escludo la possibilità di lavorare col 4-3-1-2. Il fatto di aver modificato in corsa l’assetto nelle ultime gare è un indizio da non sottovalutare. L’unico a non stare bene è Marusic che ha una piccola lesione al bicipite femorale. Anche questo è un aspetto da approfondire in vista del mercato di gennaio, dove la Lazio, probabilmente, in quel settore qualcosa farà.