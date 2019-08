Lazio, Leiva pronto al rientro: fuori Parolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna Leiva, sarà la Lazio-tipo. Nonostante la convincente prestazione di Genova con la Samp, Inzaghi riproporrà al centro del campo il brasiliano che ha smaltito il leggero affaticamento muscolare avvertito durante la scorsa settimana. Qualche piccolo dubbio su Parolo, il tecnico l’ha avuto, ma Leiva in questi giorni ha mostrato tenuta e condizione, quindi il posto sarà suo. Nessuna sorpresa per il resto con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzale, Lulic a sinistra e Lazzari a destra. In avanti Immobile e Correa, i primi che, con i loro movimenti, avranno il compito di compattare la squadra quando i giallorossi si proporranno in avanti. Oggi, poi, si concluderà la vicenda legata all’acquisto di Pavlovic dal Partizan Belgrado. Il difensore, che ieri ha giocato i play-off d’Europa League, stamattina svolgerà gli ultimi controlli e se tutto andrà per il verso giusto firmerà il contratto di cinque anni. La Lazio verserà 5,5 milioni di euro, lasciando in prestito per un anno il centrale al Partizan.