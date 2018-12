Leiva l'indispensabile: un leader che fa marciare la Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Magnifica presenza. E’ bastato che Leiva s’affacciasse sul campo per ritrovare la vittoria. Prima il rodaggio in un tempo col Cagliari, poi la maestosa prestazione a Bologna. E’ impossibile rinunciare a Leiva. Anche perché porta fortuna. La Lazio non vinceva da sette gare prima del suo ritorno. Anzi, addirittura in sua assenza (10 volte) appena 2 successi, 4 sconfitte e 4 pareggi per fare tondo il conto. Lucas fa bene alla salute biancoceleste in mezzo, non è un caso che Inzaghi con lui abbia pure ritrovato un gioco. E che Luis Alberto sia tornato a fare come un tempo il regista avanzato. Se Leiva fa muro, il mago può manovrare sulla trequarti sicuro. Al Dall’Ara si è vista tutta la loro importanza, avete capito perché la Lazio non carburava e ora sembra resuscitata? Per carità, nelle prossime gare più probanti, dovrà darne la conferma, ma non ci poteva essere miglior momento per risorgere e mettere la quinta. Il Milan è in difficoltà, lo sprint biancoceleste di fine anno può dare al quarto posto il colpo di grazia. Già altri 2 punti rosicchiati ai rossoneri, domani contro il Toro Leiva è pronto al terzo successo consecutivo. Mercoledì a Bologna avrà pure perso qualche palla, ma alla fine ne ha recuperate il doppio. Ovunque in campo, ha lottato come un guerriero. Un gigante, tanto da essere il migliore anche in ogni (ben sei vinti) duello aereo.IL FUTUROSembrava non uscire più dal tunnel, aveva perso la fiducia in se stesso e nello staff dopo la ricaduta col Sassuolo. Invece la guarigione è arrivata insieme a un’incredibile forma. Nessuno poteva immaginarsi che Lucas in una gara e mezzo potesse avere già un simile rendimento. Adesso avanti col Toro e poi col rinnovo. C’è anche questo nodo da sciogliere in qualsiasi modo. A gennaio è atteso l’entourage di Leiva a Roma per tornare a parlare di prolungamento. Si erano arenate a inizio stagione le discussioni per i soliti problemi relativi alle commissioni. C’è un po’ d’ansia, ma la Lazio – nonostante la scadenza nel 2020 - ha in mano l’opzione per un altro anno (sino al 2021) per fortuna. In ogni caso si cercherà di trovare una soluzione perché resti il più possibile Leiva. Magari il 9 gennaio stesso Lucas riuscirà a festeggiare i suoi 32 anni e contemporaneamente a fare un regalo anche ai tifosi. Intanto domani sarà di nuovo in cabina di regia e al suo fianco tornerà dal primo minuto pure Parolo come spalla. Stavolta potrebbe restare Milinkovic a riposo, a meno che Inzaghi non decida di togliere Correa nel nuovo modulo.IL MODULODifficile cambiare in questo momento fra centrocampo e trequarti qualche uomo nel presepe. Perché è anche e soprattutto il 3-4-1-2 il segreto principale della rinascita biancoceleste. C’ha pensato molto prima di lanciarsi con coraggio, ma alla fine Inzaghi è stato premiato. Dopo il Cagliari, anche a Bologna è stato assoluto il dominio. Il risultato finale del Dall’Ara dice 0 a 2, ma il passivo per gli emiliani poteva essere ben più ampio con 15 palle-gol. Diciotto tiri totali della Lazio, di cui 8 indirizzati nello specchio della porta, e un possesso palla senza scampo: per il 61% a favore dei biancocelesti. adroni anche nei passaggi (517), nei tocchi di palla (805), nei passaggi nell’area avversaria (17) e nel territorio di campo occupato (59.9%). Non solo, se questo nuovo modulo è votato all’attacco, è meraviglioso anche l’altro dato. Dopo due mesi (ovvero 12 gare) non c’è nemmeno un gol subito. Con Leiva davanti alla difesa è proibito.