Leiva gioca per due, Immobile errore fatale

Sono applausi, comunque. E’ la Lazio più bella della stagione, è meraviglioso vederla lottare con rabbia e intelligenza su ogni pallone. Corta, aggressiva, praticamente perfetta. Annientata la Juve per 70’ con coraggio ed è un peccato letale il solo vantaggio di 1 a 0. Perché è incredibile lo spirito e l’orgoglio tirati fuori dopo la sconfitta del San Paolo, ma purtroppo con i campioni d’Italia si paga caro alla fine un errore. Anzi, due. Ed è folle quello di Lulic quasi allo scadere.STRAKOSHA 5,5Inoperoso nei primi 70’, eppure è sempre preoccupato sulle uscite. Si fa sfuggire il pallone sul tiro di Dybala e poi non può nulla sul diagonale di Cancelo né sul missile sul rigore di Ronaldo. Assente.BASTOS 5,5E’ aggressivo, ma sempre attento. Ci prova di testa in attacco. Nel secondo tempo però cala perché la Juve affonda di più sulla sua fascia e su di lui Bernardeschi fa una doppia accelerata. Stanco. WALLACE 6Colpisce di spalla un cross d’oro di Luis Alberto tutto solo. Maldestro in impostazione e anche negli interventi, ma salva almeno tre volte la porta da ultimo uomo. Efficace.RADU 6Ordinaria amministrazione. Non bada all’eleganza, sbroglia quasi ogni matassa. Perché poi viene preso controtempo sotto le gambe da Cancelo. Sfortunato.PAROLO 6,5E’ sacrificato esterno, ma per un tempo mette paura ad Alex Sandro. Bellissimo il suo tiro parato da Szczesny con un miracolo. Sfiora la palla del gol. Esperto.MILINKOVIC 6Gioca praticamente da mediano, deve rincorrere gli avversari e fare a spallate. Al 67’ fa pure un gioco di prestigio. Nel finale è poco lucido, da dimenticare l’ultima punizione. Guerriero.LEIVA 7Domina nel primo tempo a centrocampo, non fa passare nessuno e imposta la manovra. Fa due recuperi pazzeschi da ultimo uomo su Douglas Costa e Dybala. Campione.LUIS ALBERTO 7,5Mette un cross stupendo per Wallace. Cambia gioco, ha fantasia e si applica pure in ripiegamento. Dalla distanza si fa murare da Szczesny, poi calcia di poco fuori. Decisivo il suo corner per il gol. Mago.LULIC 5Affonda di meno, ma chiude sempre De Sciglio. Nella ripresa però non ce la fa più a stare in piedi. Quasi al novantesimo spossato affonda in area De Sciglio. Maldestro.CORREA 7Pronti via mette i brividi a tutta la difesa rossonera, ma non trova in appoggio nessun compagno per il gol. Ha guizzi continui, geniale l’assist sciupato da Immobile. Imprendibile.IMMOBILE 5,5Corre a vuoto per un tempo, ma alla fine rischia di far gol (salvataggio di Rugani) con un pallonetto. Perde palla e favorisce un contropiede della Juve. Il problema è che si divora il 2 a 0 ammazza Juve tutto solo davanti a Szczesny. Impreciso.BERISHA NGCAICEDO NGPEDRO NETO NGGUIDA 5,5Giudica involontario un tocco di Wallace in area di mano ed è giusto. La trattenuta di Lulic su Cancelo c’è, ma non sembra così decisiva per la caduta. Fiscale.