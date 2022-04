Leicester-Roma, il tifoso con la maglia della Lazio esulta in tribuna

A un passo dalla finale di Tirana, i tifosi giallorossi si godono il momento straordinario dei ragazzi guidati da Mourinho. Eppure, dopo la semifinale di andata di Conference League, a Leicester si è vissuta per qualche minuto la "tensione" del derby. Inquadrato dalle telecamere, infatti, si è visto per un momento un tifoso esultare al pareggio della squadra inglese. Fin qui nulla di particolare, se non fosse per la maglia indossata dal ragazzo. Ovvero quella della Lazio, nello specifico la maglia "bandiera" tanto cara ai tifosi biancocelesti. Sui social ovviamente è scoppiato il putiferio. Cosa ci faceva un laziale in tribuna a Leicester? Difficile pensare a una trasferta parallela per "gufare" live i cugini. Forse, più semplicemente, un sostenitore delle "Foxes" appassionato di calcio italiano oppure un collezionista di maglie di calcio. Quale miglior occasione di sfoggiare questo pezzo pregiato se non per l'evento del King Power Stadium?