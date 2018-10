Leicester, il figlio del proprietario: «Porterò avanti la sua visione e i suoi sogni»

Ultimo aggiornamento: 20:00

Il figlio del proprietario del Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, ha promesso di portare avanti l'eredità lasciata da suo padre, morto in un incidente di elicottero lo scorso fine settimana. In una dichiarazione sul sito web del Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha ha dichiarato di essere «estremamente orgoglioso di aver avuto un padre così straordinario» ed è stato toccato dalla risposta sia dei club della Premier League che dei tifosi. «Quello che è successo mi ha fatto capire quanto fosse importante mio padre per molte persone in tutto il mondo e sono commosso da quante persone lo hanno tenuto vicino ai loro cuori», ha detto. «Da lui ho ricevuto una grande missione ed eredità da trasmettere e intendo fare proprio questo». Aiyawatt ha detto che suo padre è stato un mentore e un modello di comportamento e non aveva mai fatto sembrare la vita una lezione. «Oggi, mi ha lasciato un'eredità da portare avanti e farò tutto il possibile per portare avanti la sua visione e i suoi sogni». Il miliardario thailandese Srivaddhanaprabha è diventato proprietario del Leicester nel 2010 e diventando una figura popolare nella città, attraverso le sue numerose donazioni di beneficenza. Ma nel 2015/16, il suo nome sono stati assicurati per sempre alla storia quando il Leicester, dato 5,000 a 1 all'inizio della stagione, ha vinto la Premier League sotto la guida del tecnico italiano Claudio Ranieri, in una delle più grandi sorprese nella storia dello sport. «Niente lo renderebbe più orgoglioso che vedere come la famiglia del Leicester che lui ha costruito si stia sostenendo l'un l'altro in questo momento di grande tristezza», ha detto Aiyawatt.