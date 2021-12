Leicester, incubo Covid: il Napoli chiede i tamponi per i giocatori dopo il focolaio esploso nel club inglese

Chi pensava che l'incubo Covid fosse finito dovrà ricredersi. Anche nel mondo del calcio. Tra giocatori non vaccinati e asintomatici, il coronavirus continua a influenzare le partite, con nuovi slittamenti che diventano mano a mano certezze, non semplici presagi. E così, il Leicester, che al momento conta sette calciatori positivi al virus, potrebbe non poter scendere in campo stasera al Maradona per la super sfida di Europa League che vale il passaggio del turno contro il Napoli di Luciano Spalletti.

L'Asl Napoli 1, infatti, in accordo con il Uefa e con la società di Aurelio De Laurentiis, molto preoccupata, ha effettuato tamponi ai giocatori e ai dirigenti del club inglese: soltanto coloro che risultaranno negativi potranno scendere in campo. Il rischio e il timore è quello che i giocatori del Napoli possano essere contagiati, un'eventualità non rara e che potrebbe compromettere anche la rincorsa al titolo (italiano) degli azzurri, già falcidiati dalle assenze.