Leghe europee contro l'Eca: «La Champions non stravolga i campionati»

Lo scontro tra l'Eca e le Leghe europee è ormai certificato dopo il “No” deciso delle seconde alla proposta di rinnovo della Champions, avanzata dalla prima. Da Madrid si alza un vero e proprio grido d'allarme: no a una formula che rischia di stravolgere i campionati nazionali. Nodo della questione è prima di tutto la questione dei posti fissi per le big. Le Leghe e «un'ampia maggioranza di club non sono contro i cambiamenti, ma hanno serie preoccupazioni verso una proposta che potrebbe alterare la struttura dei rispettivi campionati nazionali»; e ribadiscono la ferma convinzione che «il merito sportivo debba rimanere la via di qualificazione alle competizioni europee».

Ultimo aggiornamento: 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA