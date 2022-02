Lega, via all'assemblea elettiva per il nuovo presidente

E'cominciata in un hotel del centro di Milano, la prima assemblea elettiva della Lega Serie A per scegliere il nuovo presidente di Lega dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino nei giorni scorsi. Sono presenti tutti e 20 i club della massima serie. Serviranno 14 voti a favore, nella prima e nella seconda assemblea, per eleggere il nuovo presidente: il quorum scenderà a 11 voti a partire dalla terza assemblea.

«Il presidente della Lega Serie A non deve essere politico. Qui si sono confuse le funzioni. Il presidente non è uno che deve comandare, deve rappresentare gli interessi e le decisioni di 20 società, che si esprimono attraverso il Consiglio e l'assemblea». Lo ha detto il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, all'ingresso dell'hotel milanese dove si svolgerà la prima assemblea elettiva per il presidente della Lega Serie A dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino.