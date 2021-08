Lega serie A, via libera all'accordo Dazn-Sky per i locali pubblici

Venerdì 13 Agosto 2021, 13:00

È arrivato dalla Lega serie A il via libera a Dazn per poter sublicenziare a favore di Sky i diritti del pacchetto 1 per la trasmissione nei pubblici esercizi in via non esclusiva. Il prossimo step? Sarà ora necessaria l’autorizzazione di AGCom e AGCM per l’utilizzo di questi diritti da parte di Sky in modalità non esclusiva. Un accordo simile era stato annunciato, qualche giorno fa, tra l’emittente di Santa Giulia a Amazon sulla Champions. Per permettere a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite alle 16 migliori partite del mercoledì sera della massima competizione continentale. Così adesso i clienti Sky Business – che fruiscono dell’offerta Sky riservata ai locali pubblici – avranno a disposizione, ogni mercoledì sera, un match sul nuovo canale Prime Video Sportsbar, attivo negli orari della competizione. Invece, per quanto riguarda i diritti nell’area Mena (dall’Africa del Nord fino all’Asia del Sud), la Lega serie A ha deliberato di procedere alla creazione di un canale in lingua araba sulla piattaforma YouTube. Sul canale saranno trasmessi cinque incontri per ogni giornata di campionato, commentati direttamente dal nuovo Centro di Lissone della Lega e visibili solo nell’area interessata.