Sono giorni importanti per la Lega serie A per quanto riguarda i diritti televisivi del triennio 2021-2024 e le data della ripartenza del campionato. Se sul primo punto si cerca di tornare al lavoro e riprendere il discorso a dove lo si era lasciato prima dell’esplosione della pandemia nel mondo, sul secondo i presidenti dei club non riescono a mettersi d’accordo anche solo sull’idea di ripartire o meno (e devono pure incassare le dimissioni di Rodolfo Tavana dalla Commissione medico scientifica della Federcalcio, dove sedeva come rappresentante della Lega serie A). C’è un fronte del no ben compatto e non sarà facile per l’ala vicina a Claudio Lotito, presidente della Lazio, scalfire la loro posizione. Quali effetti giuridicipotrebbero subire calciatori o club se il campionato si interrompesse di nuovo per il contagio da coronavirus? È uno dei tre quesiti per la Figc che 8 club contrari alla ripresa hanno sollevato alla vigilia dell'assemblea della Lega Serie A.Una cosa è certa. In questa settimana decisiva – domani è in programma l’assemblea di Lega, mentre l’Uefa incontrerà le federazioni, mercoledì l’Eca e le Leghe europee e giovedì è in programma l’esecutivo – si capirà davvero che destino toccherà al calcio. Anche perché l’Italia deciderà in maniera allineata a Francia (c’è opposizione del sindacato), Spagna (scetticismo del Barcellona), Inghilterra e Germania. Tornando, invece, ai cari vecchi diritti televisivi sul tavolo c’è la proposta di Mediapro, che aveva offerto 1,3 miliardi di euro a stagione per realizzare il canale (ora pista che appare davvero impraticabile), mentre Sky e Dazn sono pronte a dare l’assalto. Certo, non è questo il momento. L’emergenza Coronavirus ha fermato tutto e ci saranno da ridiscutere tante cose quando si deciderà di ripartire.

