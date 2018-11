Lega Serie A, rinvio su elezione del consigliere

È terminata l'Assemblea della Lega di Serie A a Milano, dopo il Consiglio di Lega che si è svolto questa mattina. All'ordine del giorno c'era l'elezione di un consigliere di Lega al posto di Marco Fassone, decaduto dal Consiglio dopo l'uscita dal Milan. A quanto si apprende però la decisione è stata rinviata in attesa di capire cosa farà Beppe Marotta, dopo l'addio alla Juventus. Nel caso in cui, come sembra, si accasasse all'Inter, bisognerà valutare il da farsi in Consiglio federale e in Consiglio di Lega, visto che l'Inter avrebbe due ruoli di rilievo, lo stesso Marotta e Antonello. Per il posto lasciato da Fassone in Consiglio di Lega potrebbe essere eletto consigliere il nuovo presidente del Milan, Paolo Scaroni, anche se ci sarebbe l'opposizione del presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, oppure il dg della Roma, Mauro Baldissoni. Tra gli altri temi che sono stati discussi nella riunione prima del via dell'Assemblea anche quello legato al posto in Comitato di presidenza della Figc a cui ambisce il numero uno della Lazio, Claudio Lotito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA