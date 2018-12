Lega Serie A, prorogata al 31 gennaio la chiusura del calciomercato. De Siervo nuovo ad

L'assemblea della Lega Serie A si è espressa a favore dell'ampliamento della finestra di gennaio per le trattative di mercato, spostando il termine dal 18 al 31. La Serie A in questo modo si allinea agli altri campionati europei. A questo punto la Federcalcio invierà alla Fifa la richiesta per la proroga.

Luigi De Siervo è il nuovo amministratore della Lega Serie A, eletto con 15 voti, uno più del quorum necessario. De Siervo dal giugno 2016 era ad di Infront Italia, che della Lega è advisor. Dopo la votazione il presidente della Lega, Gaetano Miccichè, ha tenuto un discorso per lodare il lavoro di Marco Brunelli, ex dg e negli ultimi mesi ad a interim, a cui le società hanno dedicato un applauso di ringraziamento.



Nato a Firenze nel 1969, De Siervo si è laureato in Giurisprudenza con lode presso l'Università degli Studi di Firenze e ha esperienza ultraventennale nel settore dei media e dei diritti tv. Prima di lavorare in Infront, nel 1999 è entrato in Rai, dove ha ricoperto ruoli di primo piano nell'area commerciale e progettuale, fino a essere nominato nel giugno 2014 amministratore delegato di Rai Com SpA, la società commerciale del servizio pubblico televisivo italiano.



«Mi sento come chi deve sostituire Guardiola al Barcellona. Onore a Mammì e alle squadre che lo hanno sostenuto, non è una Lega spezzata, ma c'è una Lega soltanto. Cercherò di mettere a disposizione i miei 28 anni di esperienza». Sono le prime parole pronunciate da Luigi De Siervo appena eletto, con 15 voti, nuovo amministratore delegato della Lega Serie A.

