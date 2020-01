Chi è Paolo Dal Pino, il nuovo presidente della Lega Serie A

Una carriera tra editoria e telecomunicazioni, quella del manager Paolo Dal Pino, 57 anni, eletto oggi alla presidenza della Lega Serie A. Sul suo nome, caldeggiato da Paolo Scaroni e sostenuto da Claudio Lotito, è stata trovata la quadra dopo le dimissioni del presidente Gaetano Miccichè e alla fine Dal Pino l'ha spuntata ottenendo 12 voti a suo favore. Milanese, laureato in Economia all'Università di Pavia, Dal Pino vanta un passato come ad di Wind e responsabile delle attività sudamericane di Telecom Italia dove ha ricoperto la carica di presidente della società in America Latina e la presidenza di Tim Brasile. Ma il percorso professionale di Dal Pino ha avuto tappe importanti anche in gruppi editoriali, a partire dal 1986 in Finivest. Nel 1987 si trasferisce al gruppo Mondadori dove ricopre la carica di Cfo di Verkerke in Olanda. Nel 1990 entra nel gruppo Espresso dove ricopre diversi incarichi, tra cui quello di direttore finanziario e, successivamente, di direttore generale dell'Editoriale La Repubblica, dove rimane fino al 2001, fondando il portale Kataweb.

Dal 2001 in Telecom, è amministratore delegato del gruppo Seat-Pagine Gialle, contribuendo in maniera significativa alla crescita di Internet e del settore media. Nel 2003 porta a termine la vendita delle directory a un gruppo di fondi di private equity. Nel 2005 Dal Pino assume le redini di Wind nelle vesti di amministratore delegato. Ma due anni più tardi lascia per contrasti con il proprietario, l'egiziano Naguid Sawiris. Qualche anno più tardi, siamo nel 2011, viene chiamato da Marco Tronchetti Provera per occupare la poltrona di presidente di Pirelli Brasile, dove resta fino al 2018.



