«Ringrazio l'assemblea delle società per avermi eletto alla presidenza e lavorerò sin da subito col massimo impegno per ricreare l'unità e la coesione necessarie per lo sviluppo su scala nazionale e internazionale della Lega Serie A». È quanto afferma Paolo Dal Pino nella sua prima dichiarazione in veste di nuovo presidente della Lega Serie A.





