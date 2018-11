Lega Pro, errore tecnico dell'arbitro: si ripete Cuneo-Entella

Si rigiocherà la gara del campionato di Serie C tra Cuneo e Virtus Entella. Lo ha deciso oggi il giudice sportivo di Serie C, secondo il quale «risulta accertato l'errore tecnico da parte dell'Arbitro» per la mancata espulsione dopo un secondo cartellino giallo del calciatore Simone Paolini. Il giudice ha infatti rilevato: «che nella gara in oggetto, al minuto 45 del secondo tempo, l'arbitro procedeva al-l'ammonizione del calciatore Simone Paolini N. 24 della società Cuneo, il quale era già stato ammonito al minuto 16 del secondo tempo; che, come risulta dagli atti ufficiali nonché dalla distinta consegnata dall'arbitro alle società, come da prassi al termine della gara, alla predetta doppia ammonizione non ha fatto seguito la necessaria espulsione del calciatore; che tale mancato provvedimento ha creato un non superabile squilibrio nel potenziale tecnico delle squadre contendenti, negli ultimi 4 (quattro) minuti dello svolgimento della gara; che tale situazione non permette di ritenere conforme alle regole il complessivo svolgimento della gara ed il risultato maturato sul campo; che risulta pertanto accertato l'errore tecnico da parte dell'Arbitro». Il giudice quindi ha deliberato «di accogliere il reclamo presentato dalla società Virtus Entella e, conseguentemente, assume i seguenti provvedimenti: 1) annullamento del risultato conseguito sul campo di 1-1, quale riportato nel referto di gara redatto dall'arbitro; ordine di ripetizione della gara in quanto non regolarmente svolta, demandando alla Lega di competenza la fissazione della data e dell'orario di svolgimento; squalifica per una gara effettiva del

calciatore Simone Paolini della società Cuneo 1905».