Rischiano di essere a scarto ridotto i binari sui quali dal 1 luglio correranno i play off della serie C. La rinuncia già annunciata di sei delle 27 squadre partecipanti (Piacenza, Vibonese, Pro Patria, Modena, Pontedera e Arezzo) ridurrà il numero di partite da giocare per scegliere la quarta squadra che dovrà salire in serie B, insieme a Vicenza, Monza e Reggina, già promosse dal Consiglio Federale. Sono gli elevati costi da sostenere, stimati in 90-100 mila euro, per riprendere a giocare e il numero esiguo di partite in caso di eliminazione immediata (previsti due turni preliminari con gara unica tra le squadre dello stesso girone e altri tre nazionali, finale compresa) ad aver fatto alzare bandiera bianca a diversi club (Samb e Catania hanno detto sì in extremis), preferendo concentrarsi da subito sulla partecipazione alla prossima stagione.Ieri alle ore 19 è scaduto il termine per comunicare la rinuncia ai play-off (ma la Carrarese potrebbe ancora rinunciare), che saranno preceduti (il 27 giugno) dalla finale di coppa Italia tra Ternana e JuveU23 . Oggi, sarà giornata cruciale anche per la Lega Dilettanti, che nel salone d’onore del Coni, deciderà il destino di tutti i campionati di calcio regionali italiani. Le diverse anime di un movimento molto vasto fanno presagire un duro lavoro per il presidente Cosimo Sibilia, perché c’è chi vorrebbe il blocco totale (il Nord) a discapito del rispetto dei valori sportivi, come indicato dal Consiglio Federale. Probabile che si arrivi al compromesso di una sola retrocessione per ogni girone dei diversi campionati.