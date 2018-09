Lega Pro, no del Consiglio di Stato al ricorso: si gioca

Consiglio di Stato dice no al ricorso della Ternana contro la decisione del Tar sui ripescaggi, e dunque si può giocare la quarta giornata di serie C in programma tra oggi e domani. Lo comunica la stessa Lega Pro, prendendo «atto della decisione del Consiglio di Stato sez. quinta che con decreti monocratici del 29 settembre 2018, ha respinto l'istanza di misura monocratica avanzata dalle società Pro Vercelli e Ternana avverso le ordinanze del Tar Lazio del 27 settembre 2018».



La questione dei ripescaggi delle serie B rimane ora aperta presso il Tribunale federale nazionale, che ieri aveva rinviato a lunedì il suo pronunciamento sui ricorsi di cinque club. Per questo la Lega Pro nella sua nota aggiunge anche che «si riserva di rivisitare tale provvedimento all'esito di decisioni di senso contrario, anche adottate dagli organi di giustizia sportiva», ovvero di bloccare le partite delle squadre interessate in caso di sentenza della giustizia sportiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA