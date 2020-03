© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calcio riscrive le regole. Non quelle di gioco (là ci pensa l’Ifab) ma quelle comportamentali, che devono essere seguite da chi il gioco del calcio lo vive come una professione e non come un divertimento (vedi tifosi, lasciati fuori dagli stadi). Cambia anche il calendario delle gare, che la Lega ha riscritto con date e orari adeguati all’emergenza. Così, i turni previsti per l’8 e il 15 marzo sono stati spalmati tra il 13 e il 22 marzo. Napoli e Juventus aprono la 27.ma giornata di venerdì, così come di venerdì (ma il 20 marzo) sarà giocata Lazio-Fiorentina. I biancocelesti dovrebbero (il condizionale è d’obbligo in questi giorni) giocare prima a Bergamo, domenica 15, di pomeriggio alle ore 15. Resta invariato l’impegno della Roma, fissato sempre a domenica sera, sia pure con una settimana dopo il calendario iniziale. Varia, invece, l’orario di inizio della sfida dei giallorossi al Milan, che avrebbe dovuto giocarsi domenica sera, mentre ora è stata anticipata alle ore 18.LE DISPOSIZIONIIl ritorno in campo, come detto, cambierà molto le abitudini degli operatori del settore. Le indicazioni su come comportarsi sono arrivate direttamente dalla Lega di serie A, che ha vietato le interviste flash a bordo campo (sia a metà gara che a fine gara) e quelle post-gara nelle sale stampa o mixed-zone. Consentite, invece, le interviste post-gara per le emittenti radio e tv titolari dei diritti di trasmissione live, ma sono con microfoni direzionali e auticolari monouso. Ammessi in campo solo i bordocampisti di Sky e Dazn, mentre è vietata la presenza dei fotografi (ad esclusione di quelli ufficiali delle due società), mentre solo 50 giornalisti a gara avranno accesso nelle tribune stampa degli stadi, sulle quali dovranno posizionarsi a debita distanza l’uno dall’altro. In totale, il personale di servizio nello stadio non dovrà superare le 100 unità (gli operatori medici e di pubblica sicurezza sono esclusi da questa limitazione) e ognuno dovrà firmare un’autodichiarazione che certifichi di aver messo in atto tutte le misure necessarie a prevenire eventuali contagi; oltre a sottoporsi all’esame del termoscanner al loro ingresso nello stadio. Cambia anche il cerimoniale pre-gara: dopo l’ingresso in campo (senza bambini o altri accompagnatori) e l’allineamento niente stretta di mano tra calciatori e con gli arbitri.