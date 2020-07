Diritti Tv, l'idea di De Laurentiis ha fatto breccia: spostata a lunedì alle 12 la deadline per le proposte vincolanti dei fondi

Ultimo aggiornamento: 22:18

Spostata ala deadline, inizialmente fissata per domani, per la presentazione delle proposte vincolanti dei fondi interessati alla serie A. Questione di tempi tecnici che secondo alcuni non sarebbero stati sufficienti per portare tutte le garanzie richieste.Sullo sfondo resta il modello illustrato il 20 luglio scorso dal patron del Napoli, De Laurentiis.L'idea è quella di gestire in totale autonomia i diritti tv della Lega di Serie A. In poche parole lo scopo è quello di creare un canale ad hoc. L'obiettivo è rendere la, un magazine, e prodotti ancillari da rivendere agli operatori di mercato. Per farlo bisognerebbe creare una media company. Lo schema ricalca per molti aspetti quello su cui sta lavorando il presidente di Lega,. La differenza sostanziale è una: i fondi non dovranno entrare come partner. Piuttosto si cerca un fondo di debito che aiuti la nascita della start-up.Su questo terreno si sta muovendo, più degli altri, Wanda Group che ha il sostegno die ha inil manager di riferimento in Italia. Negli ultimi giorni avrebbe già fatto diversi incontri individuali con le società.Il 30 è prevista l'Assemblea di Lega in cui i 20 presidenti dovranno decidere quale via prendere per il futuro.