Lega Calcio a 8, il 24 maggio show allo Stadio dei Marmi

Le emozioni e lo spettacolo della Lega Calcio a 8 sbarcano allo Stadio dei Marmi. Venerdì 24 maggio 2024, nella splendida cornice del Foro Italico, andrà in scena il LC8 Day. Una giornata di sport, inclusione e divertimento da vivere tutta d’un fiato in cui la Lega Calcio a 8, campionato in cui militano o hanno militato campioni del calibro di Davide Moscardelli, Francesco Totti, Cristian Ledesma e Vincent Candela, si fonde con la storia della Capitale. Chiunque potrà assistere allo spettacolo. L’evento, organizzato in patrocio con Sport e Salute e Roma Capitale, sarà gratuito e accessibile a tutti.

Alle 20.45 la finale di Coppa Italia

Si parte alle ore 16:00 con le finali di Coppa Italia di Lega Unica, il torneo più inclusivo d’Italia che coinvolge squadre come Lazio, Roma ed Empoli Meraki composte da persone con disabilità motoria e intellettiva. Sei compagini e realtà diverse si affronteranno con due grandi obiettivi: dare a tutti la possibilità di giocare e abbattere qualsiasi forma di pregiudizio. Dopo le premiazioni istituzionali (ore 18:30), sarà la volta della Lega Calcio a 8 Giovanile; dalle 18:45, andrà in scena un’esibizione delle migliori squadre del nostro campionato giovanile. Alle 19:30 il fischio d’inizio del Trofeo per la Pace. Nello splendido palcoscenico dello Stadio dei Marmi, la Nazionale della Lega Calcio a 8, massima espressione del movimento, sfiderà in un test amichevole la Rappresentativa Ucraina. Un match importante e inedito che avrà come slogan il messaggio 'Stop alla guerra' Per chiudere un altro grande appuntamento in programma. Dalle 20:45 SSD Pisana e GSA Roma C8 si fronteggeranno nella finale della Coppa Italia 2024, l’atto finale di una competizione che ci ha accompagnato durante tutta la stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In palio il prestigioso trofeo, in campo, invece, spettacolo assicurato.