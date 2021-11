Lega B-eSports, al Summit Roma presentato il manifesto di responsabilità sociale

«La Lega B è da sempre impegnata nel redigere progetti che riscontrino un alto impatto sociale. Ora anche il mondo degli esports, in quanto asset in forte crescita, deve essere accompagnato da un comportamento virtuoso». Lo ha detto il presidente della Lega di B, Mauro Balata, in occasione dell'Esports Summit 2021 allo stadio Olimpico di Roma, dove è stato presentato il report d'impatto e del manifesto di responsabilità sociale di BeSport 2021, il campionato ufficiale eSport della Lega Serie B.

Sotto la lente d'ingrandimento del panel dal titolo 'LegaB e WeArena: il valore sociale di BeSports 2021', il campionato di calcio virtuale della Serie B organizzato da WeArena è stato oggetto di analisi e approfondimenti che hanno evidenziato tematiche quali lo sviluppo di una cultura eSportiva in Italia, l'avvicinamento e il rapporto dei giovani alle dinamiche digitali e la responsabilità sociale che una competizione del genere dovrebbe implicare. «Ringraziamo WeArena per il grande lavoro svolto e per essersi affidata al partner Cma nella rendicontazione di questo importante asset strategico», ha aggiunto Balata. Nel corso del talk, tra gli altri è intervenuto anche Francesco Monastero, Founder & Ceo di WeArena, secondo il quale «l'impegno sul tema della responsabilità sociale per continuare a fare cultura eSportiva ci sta particolarmente a cuore, per questo stiamo pensando di programmare altre attività e sviluppare nuovi progetti in vista della prossima edizione. Crediamo che la crescita dell'intero sistema eSport in Italia passi attraverso l'unione, il dialogo, l'incontro e il confronto».