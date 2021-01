Lega, che gaffe: auguri a tutte le squadre tranne alla Lazio

Auguri a tutti, tranne alla Lazio…Non è partito benissimo il 2021 per la Lega Calcio. Questa mattina il profilo ufficiale twitter della Lega ha postato una foto di auguri con alcuni messaggi “Pronti per nuove emozioni”, “Pronti per nuove sfide, pronti a tornare in campo, pronti a dare tutto. Insieme”. Sotto alla scritta beneaugurante c’è una foto con tutte le squadre di serie A rappresentate da un loro giocatore, peccato che manchi quella della Lazio. Un post acceso, ma durato pochissimi minuti anche per via delle segnalazioni di alcuni twitter un po’ indispettiti. La Lega si è accorta subito dell’errore e l’ha rimosso. Un problema tecnico, fanno sapere dalla Lega Calcio, “non certo una dimenticanza”. Chi gestisce i social della Lega fa sapere che, tecnicamente, c’è stato “un oscuramento di un livello su Photoshop dove c’era l’immagine del giocatore della Lazio”. Può succedere. A breve verrà postata un’altra foto con tutte le squadre, anche la Lazio.

