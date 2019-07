Samuele Leccese sarà un calciatore dell'ASD Gaeta anche per il prossimo campionato di Eccellenza. Un tassello importante per la squadra con il valore aggiunto dell'essere uno dei migliori prodotti calcistici del territorio degli ultimi anni. Una conferma fortemente voluta dalla società per consolidare ulteriormente la propria identità gaetana.

Ultimo aggiornamento: 17:30

