Lecce-Udinese, ore 18 Diretta Le formazioni

SEGUI LA DIRETTA

Ultimo aggiornamento: 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

lecce e Udinese scendono in campo per la 18esima giornata di campionato. I salentini giocano la seconda partita interna consecutiva, e cercano i 3 punti per reagire immediatamente dopo la sconfitta subita per mano del Bologna prima delle vacanze di Natale; situazione migliore in classifica per i friulani, che hanno 18 punti - 3 in più rispetto ai salentini - e che nello scorso turno di Serie A hanno avuto la meglio del forte Cagliari grazie ad una gagliarda prestazione conclusasi sul 2-1 finale. Lecce ancora a secco di vittorie di fronte ai propri tifosi, che sono usciti dal Via del mare dopo aver assistito a 4 pareggi e ad altrettante sconfitte: l'ultima vittoria in Serie A dei salentini è del 7 aprile 2012, in occasione di uno spettacolare 4-2 rifilato alla Roma. Udinese con i 3 punti solo in occasione della trasferta col Genoa nella parte di campionato fin qui disputata.(4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell'Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Babacar, Falco(3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski